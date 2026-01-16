Türkiye'den Rekor Motorlu Taşıt İhracatı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'den Rekor Motorlu Taşıt İhracatı

16.01.2026 11:34
2025'te motorlu taşıt ihracatı 7,14 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı; Birleşik Krallık lider.

Türkiye'nin "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, 2025'te 7 milyar 140 milyon 204 bin dolara ulaşarak rekor kırdı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 28 arttı.

Önceki sene 5 milyar 575 milyon 223 bin dolar olan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı, 2025'te 7 milyar 140 milyon 204 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon üreticileri, böylelikle yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Sektör temsilcileri, geçen yıl 93 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirerek toplam otomotiv ihracatından yüzde 17,2 pay aldı.

Her 5 araçtan biri Birleşik Krallık'a gönderildi

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında 2024'e kıyasla yüzde 6,7 azalışla 1 milyar 532 milyon 755 bin dolardan 1 milyar 430 milyon dolara gerilemesine rağmen ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya geçen yılki dış satım, yüzde 280 yükselişle 263 milyon 124 bin dolardan 999 milyon 427 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya gerçekleştirdikleri ihracat yüzde 7,1 düşüşle 845 milyon 321 bin dolardan 785 milyon 17 bin dolara geriledi.

Dördüncü sıradaki İtalya'ya ihracat yüzde 8,1 artışla 669 milyon 522 bin dolar, beşinci sıradaki Fransa'ya ise yüzde 36 yükselişle 666 milyon 179 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İspanya'ya hafif ticari araç ve kamyon ihracatında yüzde 174'lük artış

Geçen yıl en çok ihracat yapılan altıncı ülke İspanya oldu. Dış satımda yüzde 174 artış yaşanan İspanya'ya, 2024'te 225 milyon 532 bin dolar olan ihracat, 2025'te 617 milyon 881 bin dolara çıktı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında Belçika yüzde 23 düşüş ve 390 milyon 829 bin dolarla yedinci ülke oldu.

Avusturya'ya hafif ticari araç ve kamyon ihracatında yaklaşık 125 kat artış yaşandı. 2024'te sadece 854 bin dolarlık ürün gönderilen Avusturya'ya 2025'te 106 milyon 952 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Avustralya 86 milyon 438 bin dolarla 9'uncu, Romanya ise 82 milyon 553 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Önceki yıl hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yapılmayan Arjantin'e 2025'te 11,2 milyon dolar, Dubai'ye 2,1 milyon dolar, Somali'ye 1,8 milyon dolar ve Sudan'a ise 1 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

