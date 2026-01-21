Türkiye'den Suriye'ye Uçuş Güvenliği Desteği - Son Dakika
Türkiye'den Suriye'ye Uçuş Güvenliği Desteği

Türkiye\'den Suriye\'ye Uçuş Güvenliği Desteği
21.01.2026 00:22
Büyükelçi Yılmaz, radar sisteminin Suriye'deki gece uçuşlarını artıracağını açıkladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de uçuş güvenliğini desteklemek için Türkiye tarafından sağlanan "Radar ve ILS ile DVOR sisteminin" kurulumu çalışmalarını incelemek üzere Şam Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, takılan radarın önemini belirten bir paylaşım yaptı.

"Radar, Şam Havaalanının gece uçuşları için son derece önemli bir katkı." diyen Yılmaz, radar kurulumuyla birlikte gece uçuşlarının başlamasının Suriye'nin dışarıyla irtibatını güçlendireceğini kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz, yapılan teknik kurulumla birlikte finans, kültür, sanatın yanı sıra yatırımların da Suriye'ye daha rahat geleceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Suriye'ye Uçuş Güvenliği Desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'den Suriye'ye Uçuş Güvenliği Desteği - Son Dakika
