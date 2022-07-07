Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, yardımla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk halkı her ne pahasına olursa olsun Ugandalılara destek olmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Türkiye'den Uganda'ya bisiklet desteği - Son Dakika

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