Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısı

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısıTÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü, sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, küresel bir sorun haline gelen koronavirüse karşı korunma çağrısında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü, sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, küresel bir sorun haline gelen koronavirüse karşı korunma çağrısında bulundu.

Türkiye'de hızla yayılan koronavirüse karşı devlet kurumlarının aldığı tedbirlere ek olarak sivil toplum kuruluşları ve ünlü isimler de insanları bilgilendirip farkındalık oluşturarak virüsün yayılmasını azaltmaya çalışıyor. Bu kapsamda TDV'nin, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunmaya yönelik almış olduğu tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, düne kadar önemsenmeden yapılan küçük ve basit davranışların bugün hayat kurtardığına dikkat çekmek için 'şimdi iyilik' sloganıyla başlattığı çalışmaya, toplumun önde gelen isimleri de destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahadır Yenişehirlioğlu, Turgay Tanülkü, Celal Al, Edip Zeydan, Aykut Kuşkaya, İkbal Gürpınar, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Emre Üçtepe, Levent Sülün, Berna Sülün, Fatih Koca, Mustafa Karataş, Mehmet Ali Tuncer, Ateş Fatih Uçan, Büşra Meşe Yıldırım gibi isimler TDV'nin hazırladığı metinleri okuyup, video çekerek insanların koronavirüsten korunması için çağrıda bulundu.

Virüsten korunmanın en önemli kuralları arasında yer alan hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkat çekilen çalışmada, market alışverişi yapamayan veya diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, toplumda infiale neden olabilecek asılsız haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli bir şekilde geçirilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülerek stok yapılmaması, çok yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve kamu kurumları tarafından alınan tedbirlere azami derecede uyulması gibi konulara da dikkat çekildi.

Görüntü dökümü:

Sanatçıların uyarıları

Genel detay

ANKARA,


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:38 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi         
09:10
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:16:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]