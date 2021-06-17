Son dakika... Bakan Koca: Dün, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele sürdülen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" dedi.