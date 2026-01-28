Türkiye Elektrikli Araç Satışında Dördüncü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Elektrikli Araç Satışında Dördüncü Oldu

28.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da dördüncü pazar olarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye, geçen yıl elektrikli otomobil satışlarında yaklaşık 190 bin adetle Avrupa'da en büyük dördüncü pazar oldu.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni analizine göre Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da önemli bir eşiği aştı.

Geçen yıl Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 17'si tamamen elektrikli araçlardan oluştu. Bu oranla Türkiye, ilk kez Avrupa Birliği genelindeki yüzde 17'lik elektrikli araç satış payını yakaladı. Söz konusu oran 2024 için yüzde 10 olarak hesaplandı.

Elektrikli otomobil satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 80 artışla yaklaşık 190 bine ulaştı ve bu satış hacmiyle Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı haline geldi.

Türkiye ayrıca Avrupa'nın önemli elektrikli araç pazarları Norveç, Hollanda ve Belçika'yı geride bıraktı.

Türkiye aynı sıralamada 2023'te 9'uncu sırada yer alırken, elektrikli araç satışları bu dönemden itibaren hızlı artış eğilimine girdi.

Öte yandan, elektrikli otomobil satışlarındaki güçlü artışa rağmen Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin henüz yüzde 2'si elektrikli ve fosil yakıtlı araçlardan oluşuyor.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'de benzin tüketimi önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16, ham petrol ithalatı da yüzde 5,3 arttı. Bu açıdan, elektrikli araç satışlarındaki büyüme enerji ithalatını azaltmak için henüz yeterli seviyeye ulaşmadı.

Ember'in analizine göre, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artarken, ulaşım sektöründe elektrifikasyon da enerji ithalatını azaltmak açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye'de elektrik sektöründe halihazırda inşaat halinde olan fosil yakıtlı santral bulunmazken, 2025'te devreye alınan yeni santrallerin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.

"Enerji ithalatını düşürmek için hayata geçirilmemiş büyük potansiyel var"

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, analize ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarındaki artışta iki temel nedenin öne çıktığını belirterek, "İlk olarak, Türkiye'de üretimi yapılan yerli elektrikli otomobil markası dahil olmak üzere piyasaya sunulan yeni ve görece uygun fiyatlı modeller, elektrikli araçlara erişimi artırdı. İkinci olarak da otomobil markalarının Türkiye'de uygulanan vergilendirme sistemine uyumlu modeller geliştirmesi, 2024 ve 2025 yıllarında satışların hızlanmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artması kadar, tüketimde elektriğe geçişin de kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Alparslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya başlasa da, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarla enerji ithalatını düşürmek için henüz hayata geçirilmemiş büyük bir potansiyel var. Ulaşımda elektrikli araçlara geçişin hızlanması, araç fiyatlarını uygun seviyelerde tutacak vergilendirme politikaları ve artan yenilenebilir enerji kapasitesiyle birlikte Türkiye'nin enerji ithalatını azaltma potansiyelini önemli ölçüde güçlendirebilir."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Hollanda, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Belçika, Norveç, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Elektrikli Araç Satışında Dördüncü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:56:31. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Elektrikli Araç Satışında Dördüncü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.