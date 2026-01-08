Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek

08.01.2026 14:16
Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Türkiye- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla yarın Ankara'da Türkiye–Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı düzenlenecek.

Bakan Fidan, ortak toplantıda ve Endonezyalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya koyulan karşılıklı iradenin siyasi, ekonomik, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için ivme sağladığının altını çizecek.

İkili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılmasının stratejik bir hedef olmayı sürdürdüğünü dile getirecek Fidan, bu hedefe ulaşabilmek amacıyla altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi alanlarda somut adımların hayata geçirilebileceğini ifade edecek.

Fidan, iki ülke arasındaki kalkınma işbirliği bağlamında üçüncü ülkelerde hayata geçirilebilecek proje imkanlarına dikkati çekecek.

Gazze'deki süreç hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki yakın eş güdümün devamının önemine vurgu yapacak Fidan, Suriye'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali ve Sudan'daki gelişmeler ile Libya ve Myanmar dahil olmak üzere, Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren meseleler hakkında Türkiye'nin görüşlerini dile getirecek.

Bakan Fidan, Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İİT, G20, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı teşkilatlar ve platformlardaki işbirliğine değinecek. Hakan Fidan'ın, Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" ile bölgenin barış ve refahına yönelik işbirliğini güçlendirmeyi, çok boyutlu ortaklıkları derinleştirmeyi ve sürdürülebilir istikrara katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulaması bekleniyor.

Bu kapsamda Fidan, Türkiye'nin ASEAN Diyalog Ortaklığı girişimine yönelik Endonezya'nın çabaları ve desteğinden duyulan memnuniyeti aktaracak.

Türkiye-Endonezya işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ele alınacak

Toplantının, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin siyasi, savunma ve güvenlik, savunma sanayisi, ekonomi ve ticaret gibi stratejik boyutlarının bütüncül bir bakış açısıyla takibinin yapılmasına imkan tanıması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca, bilhassa savunma sanayisi alanında iki ülke arasında son dönemde kaydedilen gelişmeler değerlendirilerek ortak üretim, teknoloji transferi, eğitim ve kapasite geliştirme başlıklarında işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantı münasebetiyle bir ortak bildiri kabul edilmesi öngörülürken ortak bildiride, toplantıda ele alınması öngörülen ikili ilişkilerin gündemindeki konular ile bölgesel ve uluslararası meselelere değinilmesi bekleniyor.

Söz konusu toplantının düzenlenmesi hususunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun başkanlığında 2025'te Endonezya'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında mutabık kalınmıştı.

Kaynak: AA

