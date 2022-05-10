Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Maşalyan, Derik'te Surp Kevork Kilisesi'ndeki ayinin ardından Vali Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Demirtaş, görüşmede, Maşalyan ve beraberindeki heyeti farklı dil ve dinden insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Maşalyan da Mardin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, misafirperverliğinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.