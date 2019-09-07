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Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Maşalyan Van'da

1 saat önce

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde yılda bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek olan ayini yönetecek olan Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Maşalyan Van'da, System.String[]

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde yılda bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek olan ayini yönetecek olan Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.


Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatılırken, 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken, 3 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildi. Van'ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası'ndaki tarihi 1100 yıllık Kutsal Haç Kilisesinde bu yıl 7'incisi yapılacak ayini yönetecek Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek ayinle ilgili bilgi verdi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
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