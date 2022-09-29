Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizlerdir

Kaynak: AA

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