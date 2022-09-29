Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
(4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz' - Son Dakika