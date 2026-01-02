Türkiye-Fas Ticaret İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye-Fas Ticaret İşbirliği Gelişiyor

Türkiye-Fas Ticaret İşbirliği Gelişiyor
02.01.2026 14:09
Fas Büyükelçisi, ULUSKON Başkanı ile görüşerek ticaret ve yatırım olanaklarını ele aldı.

FAS Krallığı Türkiye Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım olanaklarının hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Ziyarette, iki ülke arasında ithalat-ihracat dengelerinin güçlendirilmesi, iş dünyası temsilcilerinin daha sık bir araya gelmesi ve karşılıklı yatırım projelerine yönelik somut adımlar değerlendirilirken, ULUSKON'un bu süreçte 'köprü kurum' rolünün önemine dikkat çekildi. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye-Fas ticari ilişkilerinin mevcut potansiyelinin çok daha ileri taşınabileceğini vurgulayarak, "Türkiye ile Fas arasında uzun yıllara dayanan güçlü dostluk ve iş birliği var. Biz ULUSKON olarak bu dostluğu, reel sektörde somut projelerle büyütmek istiyoruz. Ticaret hacmini artıracak, yatırımcılarımızın önünü açacak adımlar için iş dünyamızla birlikte aktif rol almaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükelçi Mohammed Ali Lazreq, ULUSKON'un çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, Türkiye-Fas iş birliğinin farklı sektörlerde daha da derinleşeceğini ifade etti. Lazreq, "Fas Krallığı olarak uzun yıllardır ULUSKON ile her alanda iş birliği yapıyoruz. Sayın Atasoy'u ve ULUSKON'a üye iş insanlarını Fas'a davet ediyorum. Gerçekleştirilecek bir heyet ziyareti kapsamında sizleri ağırlamaktan onur duyarız" diye konuştu. Büyükelçi Lazreq, planlanacak heyet ziyaretinin ticaret, yatırım, turizm, tarım ve sanayi gibi alanlarda yeni ortaklıkların önünü açacağına dikkat çekti.

Ziyaret, Türkiye ile Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde karşılıklı iyi niyet mesajları ve ortak çalışma kararlılığıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

