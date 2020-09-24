Türkiye Gençlik STK'ları Platformu IV. Anadolu Bölge STK Buluşmalarına hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu IV. Anadolu Bölge STK Buluşmalarına hazırlanıyor

Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan istişare toplantısı 26 Eylül tarihinde Ordu'da gerçekleşecek. Program ile ilgili detayları paylaşan TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Ustaosmanoğlu buluşmanın temasının 'STK'lar da Gelecek Vizyonu' olduğunu açıkladı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu IV. Anadolu Bölge STK Buluşmalarına hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), IV. Anadolu Bölge Buluşmalarına hazırlanıyor. Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan programın teması 'STK'lar da Gelecek Vizyonu' olarak belirlendi. STK temsilcilerinin tecrübelerini paylaşarak ortak projelere imza attığı üye buluşmalarına bu yıl ev sahipliği yapacak olan şehir Ordu olarak kaydedildi.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Ustaosmanoğlu üye buluşmalarının detaylarını paylaşarak tecrübenin değerine vurgu yaptı. Ustaosmanoğlu: ''Anadolu Buluşmaları ile STK temsilcilerinin buluşup tecrübelerini paylaşabildiği bir ortamın oluşması, gençler için yeni fikir ve projelerin geliştirilmesinin sağlanması için çok değerli ve önemlidir. Biz TGSP olarak STK temsilciklerinin buluşmalarına, birlikte hareket etmelerine ve deneyimlerini paylaşmaları için çatı kuruluşu görevi üstlenen bir kurumuz.

Anadolu Buluşmalarıyla birlikte İstanbul ve Anadolu'nun tecrübelerini sentezleyerek güçlü projeler geliştirilmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz.'' dedi.

Geleceğin vizyonunun konuşulacağı IV. Anadolu Bölge STK Buluşmaları 26 Eylül 2020 tarihinde Ordu Boztepe Radisson Blu Hotel'de saat 10:00 gerçekleşecek.

Sivil Toplum Kuruluşları, Bilal Erdoğan, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:54 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye Gençlik STK'ları Platformu IV. Anadolu Bölge STK Buluşmalarına hazırlanıyor - Son Dakika


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