Son Dakika Haberleri: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Açıklaması
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Açıklaması

1 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa ve dünya elemelerinde başarılı olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını almak istediklerini söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Açıklaması, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa ve dünya elemelerinde başarılı olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını almak istediklerini söyledi.

Musa Aydın, Türkiye Güreş Federasyonunun yönetim kurulu toplantısından sonra açıklamada bulundu.

Toplantıda genel bir değerlendirme yaptıklarını belirten Aydın "Önümüzde Avrupa ve dünya kalifikasyonu var. Buralarda vize alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu aktaran Musa Aydın, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil. Bazı branşlar için belki yeterli olabilir ama Türk sporunun geçmişine baktığımız zaman en fazla madalya aldığımız branş güreş. 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 39 olimpiyat altın madalyanın 29'unu güreşte almışız. Onun için milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yüksek. Biz de sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre çalışarak vizelerimizi alacağız. ?2020 Tokyo? Olimpiyatları'nda inşallah ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Musa Aydın, Türkiye, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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