Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selam
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selamANKARA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gülser Akgül, mehmetçiğe selam gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selam
ANKARA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gülser Akgül, mehmetçiğe selam gönderdi.
Başkan Akgül, "Kutsal Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü Al bayrağın gölgesi altında yaşayan milletimizin geleceği için gerek yurt içinde gerektiğinde yurt dışında Suriye'nin Doğusunda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatına katılıp Vatan Aşkı için serden yardan geçen destansı tarihimizin kahraman ordusuna selam olsun" dedi.
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