Son Dakika Haberleri: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selam
Son Dakika Genel Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selam

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selam

46 dakika önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selamANKARA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gülser Akgül, mehmetçiğe selam gönderdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selam

ANKARA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gülser Akgül, mehmetçiğe selam gönderdi.

Başkan Akgül, "Kutsal Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü Al bayrağın gölgesi altında yaşayan milletimizin geleceği için gerek yurt içinde gerektiğinde yurt dışında Suriye'nin Doğusunda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatına katılıp Vatan Aşkı için serden yardan geçen destansı tarihimizin kahraman ordusuna selam olsun" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden mehmetçiğe selam

Türkiye, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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