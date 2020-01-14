Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden AA'ya ziyaret - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden AA'ya ziyaret

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden AA'ya ziyaret, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.

Karaman, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'yı çalışmalarından dolayı kutladı.

Kentte gazetecilerin önemli görev üstlendiğini ifade eden Karaman, "Ülkemizde zor şartlarda gecesini gündüzüne katarak, ailesinden ve kendi zamanından fedakarlık yaparak insanlara haber sağlayan değerli gazetecilerimizi ziyaret etmek istedik. Bu anlamda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi olarak kentimizde şehitlerimiz ve gazilerimiz adına düzenlediğimiz bütün programlarımızda bir dünya markası olan devletimizin güzide kurumu Anadolu Ajansını hep yanımızda gördük. Bunun için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Karaman, AA Kahramanmaraş Muhabiri İsmail Hakkı Demir'e günün anısına plaket verdi.

Kahramanmaraş, Karaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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