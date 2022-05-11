Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

11.05.2022 12:07

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında ulaşım sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında ulaşım sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kemerburgaz'daki Üçüncü Mekan'da gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi (CEO) Süer Sülün ve milli hentbolcular katıldı.

Mercedes-Benz Türk ile iş birliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Uğur Kılıç, "Çok anlamlı ve önemli bir gün. Mercedes-Benz Türk ile iş birliği yapmak gurur verici. Göreve geldikten sonra kısa sürede farklı sponsorlukları da açıkladık. Bugün açıklayacağımız iş birliği çok değerli. Milli takımlarla büyük hayallerimiz var. Bunlara Mercedes-Benz Türk ailesiyle ulaşacağımız inanıyoruz. Bu birlikteliği kuvvetlendirerek devam ettireceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla Türk hentboluna destek olmak istediklerine vurgu yapan Süer Sülün, "Benim için önemli bir gün. Türk hentboluna faydalı olmaya çalışacağız. Hentbol parkelerinde toz yutmuşluğum var. Gurur verici ve sevindirici. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Başkanımızın vizyonu geniş. Bu otobüs ile 2024 olmadı 2028 Olimpiyat Oyunları'nda erkek ve kadın hentbol milli takımlarını görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uğur Kılıç ile Süer Sülün, konuşmaların ardından oyuncularla milli takım otobüsünün önünde fotoğraf çektirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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