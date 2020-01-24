"Türkiye-Hollanda" basketbol maçının biletleri satışta!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix 'ten satışa sunulduğu belirtildi.

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