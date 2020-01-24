"Türkiye-Hollanda" basketbol maçının biletleri satışta! - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Türkiye-Hollanda' basketbol maçının biletleri satışta! - Son Dakika Spor

"Türkiye-Hollanda" basketbol maçının biletleri satışta!

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu belirtildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu belirtildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:51 
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