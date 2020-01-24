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"Türkiye-Hollanda" basketbol maçının biletleri satışta!
6 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu belirtildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:51
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