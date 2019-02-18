Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat başlıyor
1 saat önce
Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Sökmensüer, "Türkiye ile Moldova arasında karşılıklı kimlikle seyahat 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla başlıyor.
Türkiye
'nin Kişinev
Büyükelçisi Sökmensüer, "Türkiye ile Moldova
arasında karşılıklı kimlikle seyahat 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla başlıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:10
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