Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat başlıyor

Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat başlıyor

1 saat önce

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Sökmensüer, "Türkiye ile Moldova arasında karşılıklı kimlikle seyahat 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla başlıyor.

Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat başlıyor, System.String[]
Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Sökmensüer, "Türkiye ile Moldova arasında karşılıklı kimlikle seyahat 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla başlıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:10 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz

Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 20:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]