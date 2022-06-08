Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın düzenlendi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli"
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