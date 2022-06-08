Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( İsveç ve Finlandiya 'nın NATO üyeliği) NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir' - Son Dakika

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