Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir"

08.06.2022 18:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın düzenlendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir

YORUMLAR
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Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı, Erdoğan'ın terör tepkisine cevap verdi: Terörizmin yuvası değiliz Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı, Erdoğan'ın terör tepkisine cevap verdi: Terörizmin yuvası değiliz
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" - Son Dakika
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