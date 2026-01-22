Türkiye-İngiltere Hidrojen Treni Protokolü

TÜRKİYE ile İngiltere arasında, 'Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi' kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Prototip üretim merkezi olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) projede merkez rol üstlenecek. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak" dedi.

TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bakanlıkta iş birliği protokolünü imzaladı. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu iş birliğinin yalnızca demiryolu sektörü açısından değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri bakımından da önemli bir adım olduğunu vurguladı. Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin; karbon salımını azaltmasının yanı sıra gürültü kirliliğini düşüren, daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkanı sağladığını kaydetti.

'TÜM HAKLARI TÜRASAŞ'A AİT OLACAK'

Bakan Uraloğlu, iş birliği kapsamında İngiltere tarafından prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek. Projeyle birlikte hidrojen teknolojilerinde yeni bir döneme adım atılmış olunacak. Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak" diye konuştu.

'TÜRASAŞ'I MERKEZ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Uraloğlu, iş birliğiyle, Türkiye'nin hidrojenli demiryolu araçları alanında kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğini belirterek, "Protokol çerçevesinde tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi teknik alanlarda bilgi ve teknik destek sağlanacak. Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi bu proje sayesinde daha da ileri taşıyacağız. Proje sadece üretim değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından da büyük önem taşıyor. Amacımız hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızla TÜRASAŞ'ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Projenin uzun vadede çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte de belirleyici rol oynayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yeşil ulaşımı güçlendirecek bu yatırımı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi.