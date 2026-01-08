Türkiye, Irak İlişkilerini Geliştiriyor - Son Dakika
Türkiye, Irak İlişkilerini Geliştiriyor

08.01.2026 01:16
Başkonsolos Topçu, IKBY yetkilileriyle ikili ilişkiler ve Irak seçim sonrası sürecini görüştü.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri ve Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Sefin Dizayi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Irak parlamento seçimleri sonrasındaki süreci görüştü.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamaya göre Topçu, Erbil kentinde Hariri ve Dizayi ile görüştü.

Büyükelçi Topçu'nun, Dizayi ile görüşmesinde bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinin yanı sıra ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Topçu'nun Hariri ile görüşmesinde de bölgesel gelişmelerin yanı sıra Irak parlamento seçimleri sonrasındaki süreç değerlendirildi.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin liderliğindeki Kalkınma ve İmar Koalisyonu, en fazla sandalyeyi kazanmıştı.

Hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğun sağlanamadığı seçimlerin ardından Irak Meclisi, ilk oturumunda meclis başkanı (Sünni) ile birinci yardımcısını (Şii) seçerken, ikinci yardımcısı (Kürt) ancak üçüncü tur oylamada seçilebilmişti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci 5 Ocak'ta tamamlanan Irak'ta cumhurbaşkanının, meclisteki ilk oturum tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde toplam milletvekillerinin üçte ikisinin oyuyla seçilmesi gerekiyor.

Kanuni bir zorunluluk olmamakla birlikte 2003 sonrası oluşan siyasi teamüle göre Irak'ta Cumhurbaşkanlığı Kürtlere veriliyor.

Kaynak: AA

