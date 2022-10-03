TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarına göre; yıllık bazda 83,45 olarak kaydedilen enflasyon aylık bazda yüzde 3,08 olarak ilan edildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kira artış oranları da araştırılmaya başlandı.

İŞ YERLERİ İÇİN KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 59,91

Türkiye genelinde ev kiralarının fahiş fiyatlara yükselmesi sonrası yeni bir düzenlemeye gidilerek kiralar yüzde 25 artışa sabitlendi. Ancak iş yeri kiracıları düzenlemeden yararlanamadı. İş yerleri için ödenecek kiralarda 12 aylık TÜFE ortalaması göz önüne alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kira artış oranı ekim ayı için 59,91 oldu.

KONUT KİRA ARTIŞLARI YÜZDE 25'E SABİTLENDİ

Son aylarda konut kiraları ve fiyatlarında fahiş rakamlara ulaşması ile geçtiğimiz aylarda hükümet hareket geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre; konut kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" sözlerini kullanmıştı.

KONUT KİRASI NASIL HESAPLANIR?

Yüzde 25'lik artış oranına göre kiranızı şu şekilde hesaplayabilirsiniz:

- Şu an kaç lira kira veriyorsanız; o rakamı 25 ile çarpın. Daha sonra elde ettiğiniz sayıyı 100'e bölün.

- Ortaya çıkan sayıyı güncel olarak ödediğiniz kiraya ekleyin.

- Son çıkan rakam kiranızın zamlı hali olacak.