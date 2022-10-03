TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi

03.10.2022 17:46

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre yıllık enflasyon oranı beklentiler yönünde 83,45 olarak ilan edildi. Haziran ayında ev kiralarına yüzde 25'den fazla artış yapılamayacağına dair düzenleme yapılırken, iş yerleri bu kapsama dahil edilmemişti. Enflasyon rakamlarına göre; ekim ayı kira artış oranı yüzde 59,91 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarına göre; yıllık bazda 83,45 olarak kaydedilen enflasyon aylık bazda yüzde 3,08 olarak ilan edildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kira artış oranları da araştırılmaya başlandı.

İŞ YERLERİ İÇİN KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 59,91

Türkiye genelinde ev kiralarının fahiş fiyatlara yükselmesi sonrası yeni bir düzenlemeye gidilerek kiralar yüzde 25 artışa sabitlendi. Ancak iş yeri kiracıları düzenlemeden yararlanamadı. İş yerleri için ödenecek kiralarda 12 aylık TÜFE ortalaması göz önüne alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kira artış oranı ekim ayı için 59,91 oldu.

KONUT KİRA ARTIŞLARI YÜZDE 25'E SABİTLENDİ

Son aylarda konut kiraları ve fiyatlarında fahiş rakamlara ulaşması ile geçtiğimiz aylarda hükümet hareket geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre; konut kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" sözlerini kullanmıştı.

KONUT KİRASI NASIL HESAPLANIR?

Yüzde 25'lik artış oranına göre kiranızı şu şekilde hesaplayabilirsiniz:

- Şu an kaç lira kira veriyorsanız; o rakamı 25 ile çarpın. Daha sonra elde ettiğiniz sayıyı 100'e bölün.

- Ortaya çıkan sayıyı güncel olarak ödediğiniz kiraya ekleyin.

- Son çıkan rakam kiranızın zamlı hali olacak.

YORUMLAR
500

Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement