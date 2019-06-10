Son Dakika Haberleri: Türkiye, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı (2) - REYKJAVİK
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Türkiye, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı (2) - REYKJAVİK

2 saat önce

- Antrenmandan detaylar A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda son antrenmanını yaptı.

- Antrenmandan detaylar A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda son antrenmanını yaptı.
Türkiye, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı (2) - REYKJAVİK
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Avrupa, A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Güncel
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