Türkiye, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı (2) - REYKJAVİK
2 saat önce
- Antrenmandan detaylar A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda son antrenmanını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:44 Kaynak: AA
- Antrenmandan detaylar A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda
ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda son antrenmanını yaptı.
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