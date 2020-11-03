Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Manavgat ilçesinde, İzmir'deki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri, tır ile yola çıktı.

Belediyenin "İzmir için tek yürek" adlı yardım kampanyasına vatandaşlar destek oldu. Çoğunluğu tüplü ısıtıcı, battaniye, çocuk uyku tulumları, halı, dezenfekten ve çocuk bezinden oluşan bir tır yardım malzemesi toplandı.

Belediyenin kaynakları ve Manavgat halkının destekleriyle 25 tonluk deprem yardım tırı doldurularak İzmir'e yola çıkmaya hazırlandı.

Toplanan yardım malzemeleri, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kullandığı deprem yardım tırı ile yola çıktı.

Başkan Sözen İzmir'e kadar tırı kendisinin süreceğini belirterek, Manavgat halkının gönderdiği yardımları kendi elleriyle İzmir'deki ilgili birimlere teslim edeceğini söyledi.

Sözen, "Manavgat Belediyesi ve Manavgat halkı olarak daha önceki afetlerde olduğu gibi İzmir'de halkın yanında olmak adına, yardımlarımızı ulaştıracağız. Bu vesileyle İzmir'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.