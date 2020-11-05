Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Kumluca ilçesinde Uluslararası Mucizevi Eller ve Sosyal Kooperatifi (UMESKO) tarafından, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan gıda, giyim ve ev eşyası yardımı bölgeye gönderildi.

UMESKO Başkanı Sebile Şavkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Elazığ depremi ve Giresun'daki sel felaketlerinden etkilenenler için yardım toplayarak ulaştırdıklarını, şimdi ise İzmir depreminden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Özellikle çocuk giyim eşyası yardımı yapıldığını belirten Şavkar, "İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımız için düzenlediğimiz yarım kampanyamıza hayırseverlerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Toplanan yardımlar içerisinde bin 500 çocuk takımı, 400 ayakkabı, 30 battaniye, gıda kolisi, çok sayıda çocuk, kadın ve erkek çorabı, çocuk bezi ve sokak hayvanları için mama bulunuyor. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ülke olarak bizi biz yapan en büyük özelliğimiz, zor durumlarda bir olup kenetlenebilmektir. Bunu daha önceki afetlerde görmüştük, şimdi ise İzmir için birlik olduk." dedi.

Toplanan yardımları İzmir'de afet koordinasyon merkezine ulaştıracaklarını ve buradan dağıtımını sağlayacaklarını dile getiren Şavkar, depremin 91'inci saatinde enkazdan sağ olarak kurtarılan Ayda için de bebek hediyesi götürdüklerini ve oyuncak bebeği Ayda'ya ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.