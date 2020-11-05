Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Viranşehir Belediyesi, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda kolisi gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD ve Valilikler Koordinesinde belirlenen ihtiyaca hazırlanan yardımlar, İzmir'e ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Viranşehir Belediyesi tarafından temin edilen gıda paketleri, belediye görevlileri tarafından İzmir'deki depremzedelere ulaştırmak üzere Viranşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi.

Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileğini ileten Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Zor günler geçiren İzmir'in yanındayız" ifadesini kullandı.