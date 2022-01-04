Üye Girişi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2021 yılında 367 kadın öldürüldü - Son Dakika

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2021 yılında 367 kadın öldürüldü

04.01.2022 08:29
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2021 yılında 367 kadın öldürüldü

Kadın cinayetlerindeki korkunç veriler paylaşıldı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun tuttuğu kadın cinayetleri istatistiğine göre son 1 yılda 367 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü, ceza kanununda kadına şiddetin tanımlı bir maddesi bulunmadığına dikkat çekerek,kadın cinayetleri istatistiğine göre son 1 yılda 367 kadın, erkekler tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

"ÖNLEM ALINMADIKÇA CİNAYETLER AZALMAZ"

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Güllü, "Şiddeti uygulayan fail, yaptığı şiddetle ilgili ceza almadığı müddetçe kadın cinayetleri artacaktır. Önlem alınmadıkça cinayetler azalmaz. Diğer taraftan, vahşetin boyutu her geçen gün artıyor. Kadınları daha çok geleneksel bir yapının içine zorlayan bir görüş de zorlanmaya başlandı. Ordu'da katledilen Ceren Damar ve İstanbul'da katledilen Başak Cengiz gibi. Kadınlar artık bir yakını, eşi ya da sevgilisi dışındaki erkekler tarafından da katlediliyor. Bu şiddetin ve cinayetlerin önüne geçilmesi için, kadın bakanlığının oluşması, kadın politikalarının hayata geçmesi ve yine TCK'ya bir şiddet tanımının konulması gerekiyor" dedi.

"YÜZLERCE KADININ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Rukiye Leyla Süren de şu değerlendirmeyi yaptı:"2021'de şüpheli ölüm oranları çok yükseldi. Sadece ekim ayında katledilen 18 kadından 12'sinin ölümü şüpheliydi. Yüzlerce kadının ölümü şüpheli. Şüpheli ölümler hem yaşayan kadınlar hem de katledilen kadınlar açısında önemli. Çünkü bir ölümü şüpheli bıraktığınızda başka bir kadının öldürülmesi içinde bir reçete sunmakta. Bu yıl şunu gördük; samuray kılıcıyla bir kadın katledildi ve şu dendi; 'Kadın güçsüz ve bana karşılık veremez.' Her zaman söylediğimiz gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadının toplumda güçsüz bir alana hapsedilmesi ve toplumda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili, eğitimde, politika gerekli adımların atılmaması sebebiyle bir erkek eline geçirdiği samuray kılıcıyla sokağa çıkıp bir kadını rahatlıkla öldürebileceğini düşünmekte. 2021, kadınlar için acı bir yıl oldu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından 2021'in çok iyi değerlendirilmesi ve raporlandırılması gerekiyor. Politikada, üniversitede, sokakta her yerde kadınların uğradığı şiddet ve istismarın nasıl son bulacağı konusunda seferberlik açısından çalışılması gerekiyor. Her bir kadın cinayetinde bir iki günlük infial ile bir iki günlük geçici sözlerle artık kadınların yaralarına çare bulamayacağını biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok edecek politikaların üretilmesini istiyoruz." sözlerine yer verdi.

YORUMLAR
500

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2021 yılında 367 kadın öldürüldü - Son Dakika


Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor         
14:51
Caretta caretta kumsalı, kaçak yapıyla doldu! Bu yılki yumurtaların yüzde 56,9'u bozuk çıktı Caretta caretta kumsalı, kaçak yapıyla doldu! Bu yılki yumurtaların yüzde 56,9'u bozuk çıktı         
14:48
Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı         
14:39
Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "omiciron" uyarısı: 2 doz aşı yetmiyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "omiciron" uyarısı: 2 doz aşı yetmiyor         
14:27
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43

Son Dakika Haberleri
14:38 Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı
14:37 Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı
14:36 Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı
14:34 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı
14:32 Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler
14:27 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "omiciron" uyarısı: 2 doz aşı yetmiyor
14:26 Dünyanın en güzel yüzüne sahip 100 kadınından biri Hande Erçel oldu!
14:07 Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor
14:01 Pervin Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, sizi tarihin çöplüğüne gönderecek
13:59 Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 14:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2021 yılında 367 kadın öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement