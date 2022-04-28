Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü'den, "İstanbul Sözleşmesi" Açıklaması: "İptal Kararı Çıktığı Anda Türkiye 10 Basamak Yukarı Çıkar" - Son Dakika
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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü'den, "İstanbul Sözleşmesi" Açıklaması: "İptal Kararı Çıktığı Anda Türkiye 10 Basamak Yukarı Çıkar"

28.04.2022 17:44

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin karara karşı açılan davaların görüşüldüğü Danıştay’ın önünde yaptığı açıklamada; “İptal kararı çıktığı andan itibaren Türkiye 10 basamak yukarı çıkar. Çağdaşlık ve demokrasi anlamında adımdır bu. Kadının insan haklarını, Anayasa’daki yaşam hakkını koruyor olmanın getirdiği bir avantajdır” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin karara karşı açılan davaların görüşüldüğü Danıştay'ın önünde yaptığı açıklamada; "İptal kararı çıktığı andan itibaren Türkiye 10 basamak yukarı çıkar. Çağdaşlık ve demokrasi anlamında adımdır bu. Kadının insan haklarını, Anayasa'daki yaşam hakkını koruyor olmanın getirdiği bir avantajdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan dava, Danıştay 10. Dairesi'nde yapıldı. Danıştay Savcısı, çekilme kararının "hukuka aykırı olduğu" yönünde görüş bildirdi. Kararın bir ay içinde yazılı olarak açıklanabileceği belirtildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, iptal taleplerinin reddedilmesi ihtimaline ilişkin "Türkiye için artık hukukun öldüğü ve hepimizin kendi adına kanunları, kuralları bir tarafa koyup hukuk düzeninden vazgeçerek, tek adam rejiminin, mafya düzeninin olduğu Türkiye için artık yaşamaya başlarız" dedi.

Güllü, Danıştay'ın iptal kararı vermesi olasılığı ile ilgili olarak ise "İptal kararı çıktığı andan itibaren Türkiye 10 basamak yukarı çıkar. Çağdaşlık ve demokrasi anlamında adımdır bu. Kadının insan haklarını, Anayasa'daki yaşam hakkını koruyor olmanın getirdiği bir avantajdır. Avrupa'da Amerika'da ve dünya basınında yaşam hakkına önem veren ve insan hakları ihlallerini önleyen bir tavır olarak çıkar" diye konuştu.

Güllü, iptal kararına benze kararın Gezi davası için de geçerli olduğunu ifade ederek, "Türkiye aslında kendine dersler çıkarmalı. Bu dersi çıkaracak olan kişi de çok uzun zamandır iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibidir. Eğer iktidarlarında geçtiğimiz dönemden bugüne yaptıklarıyla övünmek istiyorlarsa önlerinde kara leke olarak insan hakları ihlalleri var. Bu ihlallerin başında, kadın hakları savunucusu olarak diyorum ki buradan Danıştay'ın siyasi baskı altında kalmadan kararın çıkması bizim için önemlidir" diye konuştu.

Danıştay savcılarının mütalaalarına ilişkin "Baktığınızda altı mütalaanın her birinin ya bu ülkede hukuk varmış, hukuku uygulayan yargıçlar da varmış bu Türkiye'de dedirten mütalaalar" diyen Güllü, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar davalarında çıkan kararları eleştirerek, " Sözleşmeden çekildiğimizin ayında kolluğa giden kadınlar emniyetçe alınmadı. Sadece kollukta da yukarıya biat etme, devletin polisi olma iradesi ortaya gelmişti. Kadın örgütlerinin çabası ile toplu iğne ile kazıma ile yapılan kazanımları almaya çalışıyoruz" diye kaydetti.

Güllü, Cumhurbaşkanlığı savunmasına ilişkin "Neye dayanak yapacaklarını çok merak ediyorum. Çünkü Danıştay'a raportörlerin verdiği mütalaaya göre ciddi anlamda maddelerin ihlal edildiği ve Anayasa yetkisini gasp ettiğini Cumhurbaşkanının söylüyor. Şimdi neyi savunacak, savunmasını neye dayanak olarak kullanacak Cumhurbaşkanının avukatları" dedi.

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İstanbul Sözleşmesi, Danıştay, Türkiye, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü'den, 'İstanbul Sözleşmesi' Açıklaması: 'İptal Kararı Çıktığı Anda Türkiye 10 Basamak Yukarı Çıkar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü'den, "İstanbul Sözleşmesi" Açıklaması: "İptal Kararı Çıktığı Anda Türkiye 10 Basamak Yukarı Çıkar" - Son Dakika
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