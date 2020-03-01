Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14 dakika önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Botaş ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Botaş ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Her iki takım salona başsağlığı mesajı içerek pankart ile çıktı. Başa baş geçen maçta galip gelen taraf 67-71'lik skor ile Botaşspor oldu.


Salon: Ankara Etlik


Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk


Botaş: Melis Gülcan (19), Frida Eldebrink (17), Kuanitra Hollingsworth (11), Büşra Akbaş (10), Farhiya Abdi (3), Ariana Moorer (3), Marina Baş (4)


Bellona Kayseri: Ayşegül Günay Aladağ (4), Kennedy Burke (16), Kaela Davis (24), Luca Ivankovic (6), Kübra Siyahdemir, Manolya Kurtulmuş (9), Nazlı Gökdemir (2), Gülse Uğur


1.Periyot: 19-19,


Devre: 38-31


3.Periyot: 55-47


Maç Sonu: 67-61 - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:17 Kaynak: İHA
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