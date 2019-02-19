Son Dakika Haberleri: Türkiye-Katar Arasında Posta Alanında İş Birliği

Türkiye-Katar Arasında Posta Alanında İş Birliği

1 saat önce

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Saliti, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile posta alanında iş birliği alanlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Türkiye-Katar Arasında Posta Alanında İş Birliği, System.String[]
Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Saliti, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile posta alanında iş birliği alanlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Türkiye ile Katar arasında posta alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için görüşmeler yapıldı.

Konuya ilişkin ortak ilgi alanlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yapılan görüşmeye Katar'dan Saliti, Türkiye'den Bozgeyik'in yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de katıldı.

Türkiye Katar arasında 2016'da güvenli posta, elektronik ve mali hizmetler alanında anlaşma imzalanmıştı. Ayrıca 2018'de kurulan "Türkiye'den Katar'daki ev adresine" sloganıyla başlatılan internet alışveriş sitesi için çalışmalar sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Türkiye, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı

Türkiye ile Moldova Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 02:41:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Katar Arasında Posta Alanında İş Birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]