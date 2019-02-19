Türkiye-Katar Arasında Posta Alanında İş Birliği
1 saat önce
Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Saliti, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile posta alanında iş birliği alanlarını görüşmek üzere bir araya geldi.
Katar
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Saliti, PTT
AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile posta alanında iş birliği alanlarını görüşmek üzere bir araya geldi.
Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Türkiye
ile Katar arasında posta alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için görüşmeler yapıldı.
Konuya ilişkin ortak ilgi alanlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yapılan görüşmeye Katar'dan Saliti, Türkiye'den Bozgeyik'in yanı sıra Türkiye'nin Doha
Büyükelçisi Fikret Özer de katıldı.
Türkiye Katar arasında 2016'da güvenli posta, elektronik ve mali hizmetler alanında anlaşma imzalanmıştı. Ayrıca 2018'de kurulan "Türkiye'den Katar'daki ev adresine" sloganıyla başlatılan internet alışveriş sitesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:41 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı
Türkiye ile Moldova Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor
ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü