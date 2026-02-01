Türkiye-Kazakistan Ortak Toplantısı Ankara'da - Son Dakika
Politika

Türkiye-Kazakistan Ortak Toplantısı Ankara'da

Türkiye-Kazakistan Ortak Toplantısı Ankara'da
01.02.2026 13:19
Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 8'inci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'in başkanlıklarında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE- Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 8'inci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'in başkanlıklarında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Kazak mevkidaşı Koşerbayev ile gerçekleştireceği görüşmelerde siyasi ilişkilerin ulaştığı seviyeden, üst düzey ziyaret ve temaslardan duyulan memnuniyeti kayda geçirmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

Fidan'ın, 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülebilecek çalışmalara değinmesi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru başta olmak üzere, bağlantısallığın ve lojistik altyapının güçlendirilmesinin önemini teyit etmesi, Afganistan, İran ve Filistin meselesi dahil güncel gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Kazakistan arasında ikili düzeyde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), Ortak Stratejik Planlama Grubu, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve siyasi istişare mekanizmaları etkin ve düzenli bir şekilde işletiliyor. Türkiye-Kazakistan YDSK 5'inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in eş başkanlıklarında 29 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. YDSK toplantısı sırasında, iki Cumhurbaşkanı tarafından Ortak Bildiri ve YDSK kararları imzalandı. Bu çerçevede söz konusu metinler dahil eğitim, enerji, madencilik, ulaştırma, iletişim, bankacılık, serbest ekonomik bölgeler, yapay zeka ve uzay, bilim ve teknoloji, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık, şehircilik, adalet alanlarında toplam 20 iş birliği anlaşması akdedildi.

Kazakistan, Türkiye'nin Orta Asya'daki en büyük ticaret ortağı konumunu korurken, toplam ticaret hacmi 2025'in ilk 11 ayı itibarıyla da 8,95 milyar dolar olarak gerçekleşti. Halihazırda Türk sermayeli 3 binden fazla şirket ve işletme, Kazakistan ekonomisinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Kazakistan'daki Türk girişimcileri, ağırlıklı olarak gıda sektörü, madencilik, tarım, ilaç-kimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne çıkıyor.

Kazakistan; Rusya Federasyonu ve Irak'tan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük petrol ihracatçısı olarak ön plana çıkıyor. Türkiye-Kazakistan arasında enerji alanındaki iş birliğinde, özellikle petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve lojistik/enerji taşımacılığı gibi başlıklar öne çıkıyor. Türkiye, Kazakistan ekonomisinde enerji dışı sektörlerde de en büyük yatırımcı ülkelerden biri. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'den Kazakistan'a gerçekleştirilen yatırımların miktarı 5,8 milyar dolar civarında.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Türkiye-Kazakistan Ortak Toplantısı Ankara'da

