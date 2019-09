Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan, Türkiye ekonomisinde söz sahibi kentlerin sosyal ve ekonomik hayatında etkin rol oynayan iş insanlarının ödüllerini alacağı Türkiye Kent Ödülleri Töreni 10 Aralık'ta Hilton Bomonti Otel'de gerçekleşecek.



Türkiye Kent Ödülleri Töreni, bu yıl imzasını attığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri ve Türkiye Lider Marka Ödülleri törenleriyle Türkiye'de kendi alanına ilkler kazandıran Strong Medya AŞ'nin organizatörlüğünde düzenleniyor. Sunuculuğunu ekranların sevilen ve eskimeyen iki ismi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın gerçekleştireceği törende birbirinden ünlü isimler de sahne alacak.



Türkiye Kent Ödülleri Törenin 'de, "Ah Zaman" parçasıyla müzik listelerinde üst sıralara çıkan Derya Uluğ ve "Katakulli" parçasıyla büyük beğeni toplayan Ayşe Hatun Önal ve ünlü keman virtüözü Canan Anderson katılımcılara müzik ziyafeti verecek.



1 Nisan 2019'da, Burcu Esmersoy ve Timur Acar'ın sunumu ve Demet Akal'ının konseri ile gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri törenine tüm otoriteler tarafından tam not verildiğini belirten Strong Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, "22 Temmuz 2019'da Ufuk Özkan ve Öykü Serter'in sunumu, Hande Yener'in konseriyle birlikte düzenlediğimiz Türkiye Lider Marka ödülleri töreni de yine birçok yönüyle büyük ses getirdi" dedi. Ziya Çiçek aynı zamanda, gelen başvuruların ardından ödül komitesi ve jüri tarafından kazananların belirlendiği Türkiye Kent Ödülleri Töreni'nde, adaylar, bulundukları kente yaptıkları yatırımlar, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları, toplumdaki algısı ve imajı gibi kriterlere göre değerlendirildiğini vurguladı. - İSTANBUL