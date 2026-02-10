Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Güçleniyor

Türkiye- Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beyazıt, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak sürdüğünü belirtti.

Parlamentolar arası temasların karşılıklı anlayışı artırdığını, halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ve yürütülen işbirliklerine güçlü bir siyasi zemin kazandırdığını anlatan Beyazıt, Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmeyi bir tercih değil tarihi bir sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.

Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kozuev de iki ülkenin parlamento ilişkilerinin dinamik bir şekilde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kozuev, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki vizesiz kalış süresinin 180 güne çıkarılmasını istedi.

Görüşmeye, dostluk gruplarının üyeleri katıldı.