Türkiye-Kore ilişkileri masada: Kore Dışişleri Bakanı Hyun Ankara'ya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye-Kore ilişkileri masada: Kore Dışişleri Bakanı Hyun Ankara'ya geliyor

20.01.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun, 21 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun, 21 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Koreli mevkidaşı ile gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, savunma sanayii ve bölgesel gelişmeler ele alacak.

Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun, 21 Ocak tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Koreli mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında Kore Savaşı yıllarına dayanan tarihi dostluk ışığında gelişen ilişkilerin olumlu seyrinden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasında özellikle son dönemde ivme kazanan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine değinilmesi, Birleşmiş Milletler ve MIKTA başta olmak üzere uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin vurgulanması bekleniyor.

Kaynaklar, istikrarlı şekilde artan ikili ticaretin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi başta olmak üzere nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarındaki iş birliği imkanlarının değerlendirileceğini belirtti.

Görüşmelerde ayrıca yapay zeka, çığır açan teknolojiler, yarı iletkenler, biyoteknoloji, batarya teknolojisi ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ortak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin fırsatların gündeme gelmesi öngörülüyor.

Savunma sanayii alanında, Altay Ana Muharebe Tankı Projesi'nde başarıyla sürdürülen iş birliğinden hareketle, insansız hava araçları, denizaltılar, füzeler ve hava savunma sistemleri başta olmak üzere çeşitli ortak proje imkanlarının gözden geçirilmesi planlanıyor. İki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağının turizm alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesinde önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çekilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, Suriye, İran ile diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da gündemde yer alıyor. Kaynaklar, Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imarı ile Orta Asya ve Afrika ülkelerindeki iş birliği fırsatlarının da ele alınacağını ifade etti.

Türkiye-Kore ilişkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti'ni son olarak 2-3 Mayıs 2018 tarihlerinde ziyaret etmişti. Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ise 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyaret kapsamında iki ülke arasında üç anlaşma imzalanmış ve "Türkiye ve Kore Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık Hakkında Ortak Beyan" yayımlanmıştı.

Kore Cumhuriyeti, Asya-Pasifik bölgesinde Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra ikinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması da bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Savunma, Türkiye, Ankara, Enerji, Kore, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Kore ilişkileri masada: Kore Dışişleri Bakanı Hyun Ankara'ya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Ne Uludağ ne de Palandöken Bu kış bavulunu kapan oraya koştu Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu
Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı Trump’tan skandal Grönland ifadeleri Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı! Trump'tan skandal Grönland ifadeleri

17:09
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 17:18:32. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Kore ilişkileri masada: Kore Dışişleri Bakanı Hyun Ankara'ya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.