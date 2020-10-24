Türkiye Kros Şampiyonası - Son Dakika

Türkiye Kros Şampiyonası

24.10.2020 14:35

Türkiye 20 Yaş Altı ve Büyükler Ferdi Kros Şampiyonası, Denizli'de tamamlandı.

Türkiye 20 Yaş Altı ve Büyükler Ferdi Kros Şampiyonası, Denizli'de tamamlandı.

Pamukkale Mahallesi'nde düzenlenen ve 37 ilden 218 sporcunun katıldığı şampiyonada verilen startın ardından gazetecilere açıklama yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, salgın nedeniyle birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun iptal edildiğine dikkati çekti.

Gereken tedbirleri alarak organizasyonları düzenlemeye karar verdiklerini, temmuz ayından bu yana dördüncü şampiyonanın organize edildiğini aktaran Taş, "Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü pandemi sürecinde birçok faaliyet askıya alınıp ertelenmesine rağmen hayat da devam ediyor." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ülkenin değişik şehirlerinden genç atletleri kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kentte ulusal ve uluslararası yarışlar yapılmasını istediklerini belirten Zolan, "Birçok spor tesisimiz var. Denizli'deki bu gelişim ve güzellik, federasyonumuz tarafından da tercih edilebilir hale geldi. Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'mizde uluslararası müsabaka yapacak pistlerimiz de var. Dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale'nin yanı başında böyle bir yarışma düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Branşlarında dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ve İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık tarafından verildi.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Büyük Erkekler (10 km)

1- Hüseyin İbrahim Öztürk

2- Kenan Sarı

3- Hasan Turgut

Büyük Kadınlar (6 km)

1- Burcu Subatan

2- Yonca Kutluk

3- Gizem Nur Keskin

20 yaş altı erkekler (6 km)

1- Mahsum Değer

2- Hakan Buğanli

3- Abdulhalik Çağıran

20 yaş altı kadınlar (4 km)

1- İnci Kalkan

2- Urkuş Işık

3- Ayşe Ecer

Türkiye Kros Şampiyonası
Türkiye Kros Şampiyonası
Türkiye Kros Şampiyonası
Türkiye Kros Şampiyonası

Türkiye Atletizm Federasyonu, Pamukkale, Denizli, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Kros Şampiyonası - Son Dakika Spor

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