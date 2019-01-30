Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Hatayspor Eşleşmesi

Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Hatayspor Eşleşmesi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nı, şehre bir heyecan yaşatmak için önemsediklerini belirtti.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Hatayspor Eşleşmesi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nı, şehre bir heyecan yaşatmak için önemsediklerini belirtti.

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin, "Başakşehir maçından önce söylediğim gibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı, şehrimize bir heyecan yaşatmak için önemsiyoruz. Hatay şehri yıllardır büyük bir takımı ağırlama noktasında çok istekli. Başakşehir'den sonra Galatasaray ile oynayacak olmamız bu noktada camiamız adına mutluluk verici. İşin futbol tarafına geldiğimizde ise iki maçta da Hatayspor'a yakışan mücadeleyi ve taktik anlayışı ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah izleyenler için de keyifli maçlar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Kubilay Sönmez de yaptığı değerlendirmede "Son 16'da Süper Lig'in lideri Başakşehir'i iyi futbol oynayarak eledik. Başakşehir'i eleyebiliyorsak Galatasaray'ı da eleyebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Takım oyuncusu Caner Hüseyin Bağ da Ziraat Türkiye Kupası'nda kimsenin kendilerinden böyle bir başarı beklemediğini ancak takımın her zaman kendine inandığını belirtti. Caner Hüseyin, amaçlarının kupada Galatasaray'ı da eleyip yarı finale kalmak ve adlarını altın harflerle kulüp tarihine yazdırmak olduğunu kaydetti.

Futbolculardan Yusuf Abdioğlu ise sahada isimlerin değil inananların kazandığının altını çizdi. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşmak istediklerini aktaran Yusuf, açıklamasında "Hayalci değiliz ama başarmak için de önce hayal etmek gerekir. Hatay halkı da bizim gibi kupada büyük bir takım bekliyordu. İnşallah bu turda da onları onurlandırıp gururlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:05 Kaynak: AA

Başakşehir, Galatasaray, Hatayspor, Türkiye Kupası, Spor
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