Türkiye Kuşatılıyor

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Suriye ve İran'daki gelişmelere ilişkin "Yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakılabiliriz. Bir oldu bittiyle karşı karşıya kalabiliriz. Aradaki boşlukları Suriye'de PYD'nin doldurduğu gibi orada PJAK'ın doldurmasına şahit olabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuşatıldığını görüyoruz. Türk milletinin kuşatıldığını görüyoruz. Bu kuşatmada bizi kuvvetli yapacak olan şey, gördük, görüyoruz değil güçlü devlet, güçlü millet olmak için yürüyoruzdur. Dünyaya cevabınız kınadık, protesto ediyorduktan daha anlamlı olacaksa ülkenizi ayağa kaldıracaksınız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti kuşatılıyor. Türk milleti kuşatılıyor. Yunanistan'da, Adalar'da, Kıbrıs'ta, İsrail azgınlığında, Suriye'de, Irak'ta, şimdi İran'da kuşatılıyoruz. Etrafımız kuşatılıyor. Bizimkilere akıl, bizimkilere feraset, bizimkilere devletle ilgili süreçte bu süreçlere nezaret edecek olan strateji yapabilme kabiliyeti diliyoruz. Diliyoruz olmuyor, söylüyoruz olmuyor, uyarıyoruz olmuyor. Karşı karşıya olduğumuz hiçbir çifte standarttan kurtulamıyoruz. İran'da yaşanan da iç dinamikleri açısından İran'ın karşı karşıya olduğunun da muhasebesi başka bir türlü değerlendirmesi gerekir. Ama problem şu. İsrail'in azgınlığıyla başlayan, Suriye'den Irak'a, Irak'tan İran'a uzanan bir planlamanın da tahrikler altında yaşıyoruz bu İran'da olanları. İran kendi içinde pek çok sorunu olan, pek çok sorunu bugünlere taşıyan bir aslında yönetim şeklinde temsil ediyor. Ama bugün Trump Koridoru şeklinde, Zengezur Koridoru'na ulaşan bir iradenin, Davut Koridoru diye İsrail'in zaman zaman zikrettiği bir koridorun, bugün Irak'ta bir ordu, Suriye'de bir ordu, İsrail'e şemsiye olabilecek bir organizasyonun, Akdeniz'e çıkışı olacak bir terör devletinin hazırlıklarının tıkır tıkır işleyen planlarına bizimki de grup konuşmalarında sadece kınamada bulunuyorlar. Kınamanın ötesine çıkacak bir devlet aklı. Kınamanın ötesine çıkacak bir devlet gücü, millet gücüne ihtiyacımız var.

"Kudretli devlet stratejisini ayağa kaldırmak zorundayız"

Amerika'yı görüp, Maduro'yu görüp, İran'ı görüp, İsrail'in azgınlıklarını görüp bunlara yetebilecek bir kalkınma stratejisini, güçlü bir devlet stratejisini bölgesinde en azından demokrasi, hukuku, stabilizasyonu sağlayacak kadar kudretli devlet stratejisini ayağa kaldırmak zorundayız. Aksi halde biz kuşatılıyoruz. Bugün İran'da son halkasını galiba İsrail'in planlamaya çalıştığı, tahrik ettiği hep öyledir. Yani her organizasyonun içerisinde mutlaka o azgınlıkların pozisyonu vardır. Bin yıllardır böyledir. Bin yıllar boyunca da böyle olacaktır. Kudretli devlet olan bunları protesto etmekten daha anlamlı şeyler yapmak zorundadır. İran'da olanı biteni dikkatle izliyoruz. ABD müdahale edeceğim naralarının arkasında işte 'demokrasi getireceğiz'. Hafızamızda taze olan şeyleri bir daha hatırlatıyorum. Bunu Kürtçülere de hatırlatıyorum. Bölücülere de hatırlatıyorum. Kendilerine verilen silahlarla şımarmış, Amerika kendilerinin müttefikidir diye azgınlaşmış PYD'lilere, SDG'lilere de hatırlatıyorum. Bu bölgede ABD'nin en çok silah verdiği Saddam'dı. Unutmamanızı dilerim. Bu bölgede İran'a saldırsın diye en çok arkasında durulan Irak'tı. Unutmamanızı dilerim.

Şimdi İsrail'in elinde oyuncak olmaktan aklınızı başınıza alıp kurtulmanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vizyonuna, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'de söylemiş olduğu tek devlet, tek ordu birleşmiş, bütünleşmiş bir Suriye hassasiyetine hizalanmazsanız İsrail'in, Amerika'nın elinde oyuncak olacaksınız.

"Yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakılabiliriz"

Devlet Bey'in Terörsüz Türkiye diye başlattığı sürecin aslında olmayacağını, makul bir zemine oturmayacağını, buradan başarı sağlanamayacağını, bu İsrail'in güvenlik programına hizmet edeceğini, SDG'ye, PYD'ye verilmiş silahları alabilmeyi başaramazsanız bu planın İsrail'in bölgedeki hesaplarına hizmet edeceğini söylemiştik. Şimdi oraya geldiler. Şimdi sanki ilk defa görüyorlarmış gibi şöyle cümleler kuruyorlar. Efendim 'SDG'nin, PYD'nin İsrail'in kontrolüne girdiği görülmüştür' Devlet Bey'imiz buyurdu yani. Sanki bu kadar silahı daha önce onlara biz vermiştik. O yüzden Türkiye Cumhuriyet Devleti ayağa kalkacak. Önümüzde çok çetin zamanlar var.

İran'daki hassasiyetlerimizin Suriye'de başımıza gelenlerle mukayese edilerek taşınması gerektiğini bir kerede hatırlatıyoruz. Yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakılabiliriz. Bir oldu bittiyle karşı karşıya kalabiliriz. Aradaki boşlukları Suriye'de PYD'nin doldurduğu gibi orada PJAK'ın doldurmasına şahit olabiliriz. Desteklenecek bir PKK türeviyle İran'da da bir oldu bittiyle üç parça Kürdistan dedikleri aslında Arz-ı Mevud'un üçüncü ayağına sonra da eklenecek dördüncü ayağını bekler durur hale getirilebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuşatıldığını görüyoruz. Türk milletinin kuşatıldığını görüyoruz. Bu kuşatmada bizi kuvvetli yapacak olan şey gördük, görüyoruz değil güçlü devlet, güçlü millet olmak için yürüyoruzdur. Dünyaya cevabınız kınadık, protesto ediyorduktan daha anlamlı olacaksa ülkenizi ayağa kaldıracaksınız."

"Şimdi de diyorlar ki;yurt dışından bir şey alırsanız bir tane de bize alacaksınız"

Yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen ürünlerde uygulanan 30 euroluk sınırın kaldırılmasını eleştiren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"İnternetten, yurt dışından alışverişi yasaklıyoruz. Neyi hedefliyorsunuz? Plana bakın. Dönecek. Vazgeçecekler. Mecbur kalacaklar da karşı karşıya olduğumuz şeyi bu örnek üzerinden milletimize hatırlatayım diye söylüyorum. Şu kadarını bile planlayamayacak bir akıl yönetiyor bizi. Yani Çin'le 46 milyar dolarlık ticaret yapıyorsunuz konteynerlarla. 1.3 milyar dolarlık ayaklarının üstünde durmaya çalışan küçük küçük alışverişlerini yahut kendi üretim bandına daha hesaplı bir şeyler bularak bir şey imal edebilme hassasiyetiyle alışverişi kendisinin milletinin imkanını avantajından çeviren insanların üstüne tepiniyorsunuz. Bu şöyle bir duyguyu oluşturuyor milletimizde; 'Yahu bu memlekette kurala uyanın canını okuyorlar. Vergiyi verenin canını okuyorlar. İstisna olan yaşadı. Kartel olan yaşadı'. Birisi bize Allah rızası için açıklasın. Bu kararınızdan sonra kim üretime başlayacak? Bu kararınızdan sonra ürettikleriyle Türkiye'de bundan daha ucuz imalat yapacak kaç tane aday var? Birisi Allah rızasını açıklasın. Ticaret Bakanı'mız tercihen mesela.

Zaten ayakta zor duran küçük yatırımcının yahut zaten ayakta zor duran, bu enflasyon şartlarında enflasyonu azdıran, cari açığı kapatmayan böyle bir saçma karara sizi götüren şey bizi şöyle tedirgin ediyor. Bu kadarını bile hesaplayamayacak bir akıl yönetiyor bizi. Şunu bile hesaplayamayacak bir akıl yönetiyor bizi. Yahut akılsızlık. Dönecektir. Bu karar dönecektir yakında. Şimdi de diyorlar ki; 'yurt dışından bir şey alırsanız bir tane de bize alacaksınız'. Çözüme bakın. O yüzden Türkiye'nin acilen bir yönetim değişikliğine ihtiyacı var."