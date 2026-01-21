Türkiye-Kuveyt İş Forumu Düzenlendi - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye-Kuveyt İş Forumu Düzenlendi

21.01.2026 18:19
Türkiye ile Kuveyt arasında ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla iş formları yapıldı.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kuveyt'te "Türkiye–Kuveyt İş Forumu ve B2B Görüşmeleri Programı" düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen Türkiye–Kuveyt İş Forumu ve B2B Görüşmeleri Programına çok sayıda iş insanı katıldı.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Forumun açılışında konuşan Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, iki ülke arasındaki ticaret hacminin Kovid-19 sonrasında ilk kez 1 milyar dolar seviyesini aşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sönmez, bu tür iş forumlarının söz konusu hedefe ulaşmada önemli rol oynadığını, Büyükelçilik olarak Türk ve Kuveytli iş insanlarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Forum kapsamında inşaat, enerji, turizm, bilişim teknolojileri, sanayi ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileri Kuveytli muhataplarıyla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde sektörel işbirliği imkanları ve yatırım fırsatları da ele alındı.

MÜSİAD heyeti ziyaret kapsamında Kuveyt Yatırım Şirketleri Birliği ve Kuveyt Yatırım Otoritesi ile de görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türkiye–Kuveyt ekonomik ilişkileri değerlendirildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Kuveyt, Son Dakika

