2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye- Letonya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Svalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis
Kaynak: AA
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