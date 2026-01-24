Türkiye-Libya Enerji Zirvesi Trablus'ta - Son Dakika
Son Dakika
Dünya

Türkiye-Libya Enerji Zirvesi Trablus'ta

Türkiye-Libya Enerji Zirvesi Trablus\'ta
24.01.2026 18:49
Bakan Bayraktar, Libya'yla enerji iş birliği için önemli görüşmeler yaptı ve mutabakat imzaladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye- Libya 22'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Trablus'tayız. İlk olarak Libya Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliklerimizi derinlemesine ele aldık. Türkiye-Libya enerji ortaklığını karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileri bir aşamaya taşıyacak somut projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Bakan Bayraktar, "Dost ve kardeş Libya ile 17 yıl aradan sonra Trablus'ta gerçekleştirdiğimiz 22'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nı, Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Muhammed Şahubi ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile nihayete erdirdik. Enerji alanında, iki ülkenin kamu şirketleri arasında petrol ve petrol ürünleri ticareti konusunda devam etmekte olan başarılı faaliyetlerin artırılmasında ve çeşitlendirilmesinde mutabık kaldık. Libya'nın kara ve deniz alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan iş birliğine ilişkin ortak irademizi teyit ettik" açıklamasında bulundu.

Yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş birliğine vardıklarını da belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizler, tarihten gelen kardeşlik hukukumuzu, 'kazan-kazan' ilkesiyle ve samimiyetle güçlendirilmiş bir ekonomik kalkınma hamlesine dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Türkiye, Libya'nın istikrarı, refahı ve kendi kaynaklarıyla güçlü bir gelecek inşa etmesi yolunda, dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçisi olmaya devam edecektir."

Kaynak: DHA

Dış Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Libya Enerji Zirvesi Trablus'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:01
SON DAKİKA: Türkiye-Libya Enerji Zirvesi Trablus'ta - Son Dakika
