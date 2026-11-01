Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte - Son Dakika
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Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

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Bitlis\'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte
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Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis’in Ahlat ilçesinde, üretici Fatih Ak’ın tarlasından ağırlığı 3 kilograma yaklaşan patatesler çıktı. Herhangi özel bir çalışma yapılmadan yetiştirilen dev patatesler, satın almaya gelen vatandaşları şaşırttı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Bitlis, dekara 4 bin 361 kilogramla patates veriminde Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden Ahlat’ta patates hasadı sürüyor. Hasatta çıkan bazı patateslerin ağırlığı 2 kilogramı aşarken, en büyükleri 3 kilograma yaklaşıyor.

ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPILMADI

Verimli toprakları ve geniş tarım arazileriyle öne çıkan Ahlat’ta yetiştirilen yemeklik ve tohumluk patatesler, Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra yurt dışındaki pazarlara da gönderiliyor. İlçede patates üreticiliği yapan Fatih Ak, herhangi özel bir çalışma yapmadan normal yemeklik patates üretimi gerçekleştirdi. Ak’ın hasat ettiği ürünlerden bazıları 2 kilogramın üzerine çıkarken, en büyüklerinin ağırlığı 3 kilograma yaklaştı.

<a class='keyword-sd' href='/bitlis/' title='Bitlis'>Bitlis</a>'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

BİRKAÇ KİŞİLİK YEMEĞE YETECEK BÜYÜKLÜKTE

Patates almak için üreticiye gelen vatandaşlar, alışık oldukları boyutların çok üzerindeki ürünleri görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı patateslerin tek başına birkaç kişilik yemeğe yetecek büyüklükte olması dikkat çekerken, vatandaşlar dev patatesleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

“BİZ ARTIK ALIŞTIK”

Uzun yıllardır Ahlat’ta patates ürettiklerini belirten Fatih Ak, tohumluk, yemeklik, kızartmalık ve cipslik farklı çeşitlerde üretim yaptıklarını söyledi. Ak, “Ürettiğimiz patateslerin arasında zaman zaman böyle büyük, devasa ürünler çıkabiliyor. Özellikle patates satın almaya gelen vatandaşlar bu büyüklükteki patatesleri görünce şaşırıyor. Biz artık alıştık, üretimimiz sırasında benzer büyüklükte patateslerle karşılaşabiliyoruz. Vatandaşların ilgisini görmek ve yetiştirdiğimiz ürünlerin bu şekilde dikkat çekmesi bizi de mutlu ediyor” dedi.

Patates satın almaya gelen Veysel Tüzün ise hayatında ilk kez bu büyüklükte bir patatesi yakından gördüğünü ifade etti.

Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

VERİMDE BİTLİS ZİRVEDE

Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı Patates Ürün Raporu’na göre Bitlis, 2024'te 310 bin 937 ton patates üretimiyle Türkiye’de 9. sırada yer aldı. Kent, dekara 4 bin 361 kilogram verimle 2025 yılı verimlilik sıralamasında ise ilk sırada gösterildi. Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde 50 bin dekardan fazla alanda patates üretimi yapılan Bitlis’te, 2025 yılında 250 bin ton rekolte bekleniyordu. Patates üretimi, bölgede binlerce mevsimlik tarım işçisine de istihdam sağlıyor.

Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

DÜNYA REKORU 4 KİLO 980 GRAM

Türkiye’de daha önce de benzer büyüklükte patatesler yetiştirilmişti. Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde 2024 yılında yaklaşık 3 kilogram ağırlığında patates yetiştirildiği basına yansımıştı. Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en ağır patatesi ise 2011'de İngiltere’de yetiştirilen 4 kilo 980 gramlık patates olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
Fatih AkEkonomiBitlisAhlatYaşamÇevreSon Dakika

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