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Türkiye, Libya'ya 11 ayda 2,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti - Son Dakika

Türkiye, Libya'ya 11 ayda 2,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti

15.12.2021 11:24
Türkiye, Libya'ya 11 ayda 2,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın Türkiye ile 500 yıllık kadim dostluğunun ülkeler arası ticarete de yansıdığını belirterek, "Üreten bir ülke olarak Libya'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir katkımız var ancak bu...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın Türkiye ile 500 yıllık kadim dostluğunun ülkeler arası ticarete de yansıdığını belirterek, "Üreten bir ülke olarak Libya'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir katkımız var ancak bu katkının ihracatla değil ülkede yapılacak yatırımlarla daha istikrarlı olacağını biliyor, yatırımların ülkede gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Libya'ya kasım ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye, Libya'ya kasım ayında 247 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken 11 aylık toplam ihracatı 2,2 milyar dolara ulaştı. 11 ayılık dönemde ihracatta yaşanan artış geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 olurken, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87'lik artış görüldü.

Libya, kasım ayında Türkiye'den en çok sırasıyla mücevher, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleriyle hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar aldı.

"Kasımda en yüksek artış gemi ve yatta ürünlerinde oldu"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Karanfil, kasım ayında Türkiye'nin Libya'ya ihraç ettiği ürünler arasında mücevherin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Karanfil, "Belirtilen dönemde Türkiye'den Libya'ya 36 milyon doları aşkın mücevher, 31 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 29 milyon dolardan fazla kimyevi madde ve mamulleri, 27 milyon dolar seviyesinde de hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihraç ettik. İhracattaki en büyük artış yüzde 1.468'lik artış ile gemi ve yat ürünlerinde oldu." ifadelerini kullandı.

"Yatırımlarla Libya'nın kendine yeten ülke haline gelmesi sağlanmalı"

Türkiye ile Libya arasında 500 yılı aşkın kadim bir dostluk bulunduğunu ve bu dostluğun ticari ilişkilere de yansıdığını belirten Karanfil, "İki ülke arasında her geçen gün artan bir ticari hacim var. Türk iş insanları olarak Libya'ya gerçekleştirdiğimiz ticaretle Libya'nın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına, halkın ferahının artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ticaretle ayrıca ülke olarak Libya'ya insani görevimizi yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Karanfil, Türk iş insanlarının Libya'da atacağı yatırım adımlarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üreten bir ülke olarak Libya'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir katkımız var ancak bu katkının ihracatla değil ülkede yapılacak yatırımlarla daha istikrarlı olacağını biliyor, yatırımların ülkede gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk iş insanlarımızın Libya'da atacağı yatırım adımlarıyla ülkenin üreten ve kendine yeten bir konuma gelmesine destek olmalıyız. Yatırımlar ayrıca ülkedeki istihdamın artırılmasına ve dünya ekonomisindeki söz sahibi konumunun güçlenmesine de etki edecek. Bu durum ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve insani ilişkilerin güçlenmesine de yardımcı olacaktır."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Libya'ya 11 ayda 2,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Libya'ya 11 ayda 2,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti - Son Dakika
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