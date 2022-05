Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta bilim fuarı düzenledi - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilciliği himayesinde "Maarif Science Fair of Albania" adlı bilim fuarı düzenlendi.

Başkent Tiran'da düzenlenen fuara, TMV temsilcisi Kemal Bulut, TMV Arnavutluk Direktörü Mesut Özbaysar, TMV'ye bağlı New York Schools Müdürü Mehmet Işıker'in yanı sıra yereldeki okul müdürleri, farklı kurum ve kuruluş temsilcileri, lise öğrencileri ve aileler katıldı.

Fuarda, Arnavutluk'taki Maarif ve yereldeki lise öğrencilerinin kimya, biyoloji, matematik ve fizik gibi alanlarda yaptığı projeler sergilendi.

Işıker, buradaki konuşmasında, Maarif okulları olarak dünyada kaliteli eğitim sunmayı ve ilminin insanlığı iyiliği için kullanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "New York okullarındaki her öğrencinin özel yeteneklere sahip eşsiz birer birey olduğuna inanıyoruz. Teşvik, sıkı çalışma ve motivasyon ile her çocuğun kişisel yeteneklerini keşfedebileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarın düzenlenmesine öncülük eden Marsilda Memay da fuar düzenleme fikrinin, bilime karşı olan büyük sevginin bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu özverili öğrenciler, kimya, biyoloji, matematik ve fizik olmak üzere 4 alanda 40'tan fazla projeyi hayata geçirdi. Bu geleneği devam ettirerek her bilimsel rüyayı gerçekleştirelim." değerlendirmesinde bulundu.

TMV'ye bağlı New York High School Lisesi Müdürü Lidra Meidani ise sıkı çalışan öğrencilerin yüksek sonuç ve başarı elde ettiklerinin altını çizerek, "(Öğrencilere hitaben) Her gün elinizden gelenin en iyisini yapın, elde ettiğiniz sonuçlara dürüstçe bakın. Eğitim ve kariyerinizdeki başarı sizinle olacaktır." diye konuştu.

Fuara katılan yerel okul müdürlerinden Tahir Zenelhasani, "Bunun sadece bir başlangıç ??olmamasını, toplumumuza yapılan bu çok değerli katkının güçlenerek devam etmesini ve gelecekte meyvelerini vermesini diliyorum." dedi.

TMV'ye bağlı Tiran New York Üniversitesi Rektörü Erkan Erdemir de fuara katılım gösteren öğrencilere başarı diledi.