Türkiye Maarif Vakfı heyeti, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfı heyeti, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti

20.04.2022 13:01
Türkiye Maarif Vakfı heyeti, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türkiye Maarif Vakfı heyetiyle bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türkiye Maarif Vakfı heyetiyle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri Hasan Pehlivan, Oğuz Kartav ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Ziyarette, uluslararası alandaki öğrenci temini, yurt dışı eğitim fuarları, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı organizasyonları ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı heyeti, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Maarif Vakfı heyeti, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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