Türkiye 'Made in Europe' Tanımına Dahil Olmalı

11.02.2026 12:14
İKV Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye'nin 'Made in Europe' tanımına dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Made in Europe" tanımına Türkiye'deki üretimin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Gümrük Birliği, Türk sanayini Avrupa ekonomisinin önemli bir unsuru haline getirmiştir. AB, Sınırda Karbon Düzenlemesini getiren Yeşil Mutabakatı nasıl 'Avrupa' yeşil mutabakatı olarak tanımlıyor ve Türkiye'nin de bu sürece uyumunu bekliyorsa Türkiye'nin de Gümrük Birliği ortağı ve aday ülke olarak bu tanımın bir parçası olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İKV'den yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in Europe" girişimleri ve Gümrük Birliğindeki sorunlar hakkında değerlendirmelerine yer verilen Zeytinoğlu, AB'nin özellikle kamu alımlarına yönelik olarak getirmeyi planladığı yerel içerik koşullarını anlatan "Made in Europe" kriterine Türkiye'nin de dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Zeytinoğlu, dünya ekonomisindeki korumacılık trendini AB'nin de takip ettiğini ifade ederek, henüz tasarım aşamasında bulunan "Made in Europe" kriterleri ile ilgili olarak açıklanmasını bekledikleri "Endüstriyel Hızlandırıcı Yasası" taslağının henüz açıklanmadığını hatırlattı.

Beklentilerinin özellikle kamu alımlarında otomotiv, ileri teknoloji, batarya, yenilenebilir enerji gibi kritik sektörlerde belirleyici bir AB içeriği eşiği getirilmesi yönünde olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"AB'nin kendi endüstrisini desteklemek, dışa olan bağımlılığı azaltmak ve kritik sektörlerde rekabetçiliği artırmak için getirmeyi hedeflediği bu gibi önlemler dünyadaki korumacılığı dikkate aldığımızda anlaşılır. Burada Türkiye açısından kritik olan 'Made in Europe' tanımına Türkiye'deki üretimin de dahil edilmesidir. Gümrük Birliği, Türk sanayini Avrupa ekonomisinin önemli bir unsuru haline getirmiştir. AB, Sınırda Karbon Düzenlemesini getiren Yeşil Mutabakatı nasıl 'Avrupa' yeşil mutabakatı olarak tanımlıyor ve Türkiye'nin de bu sürece uyumunu bekliyorsa Türkiye'nin de Gümrük Birliği ortağı ve aday ülke olarak bu tanımın bir parçası olmalıdır. Ayrıca yerel içerik tanımının nasıl belirleneceği, üretimdeki girdi ürünlerin ithal olması durumunda nasıl bir yol izleneceği gibi hususlar da açığa kavuşturulmalıdır."

"Türkiye'de üretilen ve Avrupa pazarına ihraç edilen ürünler zaten Avrupa yatırımlarının üretimi"

Ayhan Zeytinoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Suudi Arabistan'daki konuşmasına değinerek, Bakan Şimşek'in önemli bir konuya parmak bastığını ve Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 62'sinin doğrudan yabancı yatırımlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'sinin AB'ye giderken, aslında bu ihracatın 3'te 2'sinin Türkiye'deki Avrupa yatırımı olan fabrikalardan gittiğini vurgulayarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yani Türkiye'de üretilen ve Avrupa pazarına ihraç edilen ürünler zaten Avrupa yatırımlarının üretimi. Türkiye'nin 'Made in Europe'dan dışlanması demek sadece Türk üreticilerin değil Avrupalı şirketlerin de cezalandırılması anlamına gelir. Benzer şekilde ulaştırmaya uygulanan kotalar veya Türkiye'nin AB STA'ları dışında bırakılması gibi konularda da Türk sanayinin mağdur edilmesi aslında Türkiye'nin Avrupa pazarındaki konumunu ciddiye alan Avrupalı yatırımcıların mağdur edilmesi anlamına geliyor. AB'li dostlarımıza bu konuyu iyi anlatmalıyız."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Enerji, Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye 'Made in Europe' Tanımına Dahil Olmalı
