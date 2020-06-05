Türkiye Maden işçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul Nallıhan'da sendikacılarla görüştü - Son Dakika

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yeniden ihale aşamasında olan Çayırhan Mahallesindeki maden ocağında çalışan işçilerin hakkını koruyacaklarını bildirdi.

Akçul, 20 yıldır bir firmanın işlettiği maden ocağının yeniden ihaleye çıkarılacak olmasıyla ilgili Çayırhan Mahallesinde, sendikasının şube başkanlığını ziyaret etti.

Akçul, ziyaretin ardından AA muhabirine, 1545 işçi ve teknik personelin çalıştığı maden ocağında yeni bir ihale sürecine girildiğini aktardı.

Çayırhan'ın, Türkiye madenciliğinde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Akçul, şuhları kaydetti:

"Burada ihale çalışmaları var. Dosyayı ve şartnameleri gördük ama orada çalışan işçilerle ilgili ayrı bir başlık göremedim. Sadece sayı verilmiş, verilen sayı bizi tatmin etmiyor. Bizim bu güne kadar kazanımlarımız var. 2003 yılından buyana bu iş yeri ve firmayla sözleşmeler yapıyorum. Şimdiye kadar burada 6 sözleşme imzalamışız. Şimdi ince eleyip sık dokuyorlar. Sendikanın yok edilmesi ve işçi haklarının yok edilmesine göz yumamayız. Bunun bilinmesinde fayda var. Burada kesin tavrımız var ve kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Bu olmazsa olmazımızdır. Yetkililere bunu izah ettik, yani kazanılmış haklardan geri adım atılamayacağını. Onlardan da bir iyi niyet yaklaşımı görüyorum. Enerji Bakanlığı bu konuda yani işçi haklarıyla ilgili özel bir hassasiyeti var. Kimsenin de mağdur edilmesini istemeyen bir anlayış hakim."

Akçul, şube yönetimiyle yaptığı toplantının ardından mevcut firma genel müdürü ve genel müdür yardımcılarıyla da bir araya geldi.