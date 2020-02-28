Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Çorum'daki bazı kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, İdlib'de Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajları yayımladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, mesajında, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlenen hava saldırısında 33 kahraman askerin şehadet mertebesine ulaştığını belirterek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Cenabıhak üç ayların hürmetine milletimize böyle acılar yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek İslam'ın son ordusu, Türkiye ve Türk milletinin güvenliği için mücadele veren Mehmetçiğe Allah'ın yardımcı olması temennisinde bulundu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise Türk askerinin uluslararası antlaşmalar kapsamında Suriye'de bulunduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Üç ayların başladığı, mübarek Regaip Kandili günü, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik hain hava saldırısından gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Alçak saldırı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerinin ve ülkemizin ocağına ateş düştü. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

Türk Ocakları Şube Başkanı İrfan Çağlar da şehit askerler için başsağlığı dileyerek bugünden itibaren "bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı dışındaki" bütün siyasi partileri ve meclis gruplarını yekvücut olmaya davet etti.

Kastamonu

Kastamonu'da lise öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen lise öğrencileri, Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Öğrenciler adına konuşan Berna Şekercioğlu, Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi. İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Şekercioğlu, "Dün çok fazla şehit verdik. Türk gençliği olarak bu duruma tepkimizi göstermek istedik." dedi.