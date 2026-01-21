Türkiye, Milano Cortina 2026'ya 8 Sporcu ile Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye, Milano Cortina 2026'ya 8 Sporcu ile Katılacak

21.01.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek, açılış 6 Şubat'ta.

İtalya'nın Milano ve Cortina şehirlerinde 6-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na Team Türkiye, 8 sporcuyla katılacak.

Milano Cortina 2026'ya 16 gün kala Oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu. Alp disiplini kadınlarda Ada Hasırcı ve erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlama erkeklerde Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, kayaklı koşu kadınlarda İrem Dursun ve erkeklerde Abdullah Yılmaz, kısa kulvar sürat pateni erkeklerde ise Denis Örs ve Furkan Akar temsil edecek.

Kış Olimpiyat Oyunları'nda Team Türkiye

Türkiye, Kış Olimpiyat Oyunları'na ilk kez Garmisch-Partenkirchen 1936'da alp disiplininde Nazım Aslangil ve Ülker Pamir; kayaklı koşuda Cemal Tigin ve Sadri Erkılıç; hem alp disiplini hem kayaklı koşudda ise Mehmet Şevki Karman ve Reşat Erceş ile katıldı. Oyunlara katılma başarısı gösteren ilk kadın milli sporcu ise Salt Lake 2002'de kayaklı koşuda yarışan Kelime Aydın Çetinkaya oldu. Kelime Aydın Çetinkaya, Torino 2006, Vancouver 2010 ve Sochi 2014'te de yarışarak dört kez olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti ve Kış Oyunları'nda en çok kez yarışan kadın milli sporcu olmayı başardı.

Tuğba Karademir, Torino 2006'da artistik buz pateninde mücadele ederek, bu dalda Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden ilk sporcu ünvanını aldı. Aynı organizasyonda Duygu Ulusoy da alp disiplinindeki ilk kadın milli kayakçı olarak kayıtlara geçti. Sochi 2014'te artistik buz patenciler Alper Uçar ve Alisa Agafonova, buz dansında yarışan ilk milli sporcular oldu.

Fatih Arda İpcioğlu PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama spor dalında mücadele ederek bu alanda olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu ünvanını aldı. Türkiye ayrıca aynı yıl ilk kez Kış Olimpiyatları'nda dört farklı spor dalında mücadele etti.

Kış Olimpiyat Oyunları tarihinde, ilk 8'e giren ilk isim olan Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateni 1.000 metrede 6. sırayı alarak bir ilke imza attı. Böylelikle Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihindeki en başarılı sonucu Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda elde edildi.

İtalya, 3. kez Kış Oyunları'nı düzenleyecek

Daha önce Cortina d'Ampezzo 1956 ve Torino 2006 ile Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya, Milano-Cortina 2026 ile Kış Oyunları'nı 3. kez düzenleyecek. Kış Oyuncuları'nda; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 olimpik spor dalında düzenlenecek ve 116 madalya yarışması yapılacak. Oyunlarda ilk kez spor dallarına göre dağılmış şekilde 6 farklı Olimpiyat Köyü kullanılacak.

Açılış töreni 6 Şubat'ta yapılacak

Olimpiyat tarihinde bir ilk olarak açılış ve kapanış törenleri farklı şehirlerde düzenlenecek. Açılış töreni, 6 Şubat Cuma günü TSİ 22.00'de San Siro Stadyumu, Cortina City Centre (Piazza Di Bona), Predazzo Ski Jumping Stadium ve Livigno Snow Park olmak üzere ilk kez 4 farklı bölgede; kapanış töreni ise 22 Şubat Pazar günü TSİ 22.30'da Verona Arenası'nda organize edilecek. Milano Cortina 2026, Kış Olimpiyat Oyunları tarihinde cinsiyet eşitliğini en çok gözeten oyunlar olacak. Organizasyonda, katılımcıların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak. Programa eklenen 4 spor dalındaki (serbest stil kayak mogul çiftler, kızak çiftler, kayakla atlama büyük tepe ve dağ kayağı sprint) kadınlar yarışmalarıyla toplam 50 kadınlar madalya yarışması yapılacak ve bu alanda bir rekor kırılacak. Paris 2024'teki gibi cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kayaklı koşu toplu çıkış yarışı ilk kez, erkeklerle aynı olarak 50 km mesafede düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kış Olimpiyatları, Türkiye, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Milano Cortina 2026'ya 8 Sporcu ile Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:38:13. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Milano Cortina 2026'ya 8 Sporcu ile Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.