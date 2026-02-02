Türkiye-Mısır Ticaret İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Mısır'da düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı.

Forum çerçevesinde GTB ile Mısır'daki iki ticaret kuruluşu İsmailiye Ticaret Odası ve Garbiye Ticaret Odası arasında tarım ve tarımsal gıda sanayi alanlarını kapsayan iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan sözleşmelerle; tarım ve tarımsal gıda sanayinde karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi, kurumlar arası temasların artırılması ve iki ülke iş dünyası arasında yeni ortaklıkların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Forum kapsamında ayrıca, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil, Federasyon Genel Sekreteri Dr. Alaa Ezz ve beraberindeki heyetin katılımıyla "Türkiye-Mısır Üçüncü Ülkelerde İş Birliği" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülkenin üçüncü pazarlarda ortak hareket etmesine yönelik fırsatlar değerlendirilirken; özellikle tarım ve tarımsal gıda sanayi başta olmak üzere karşılıklı ticaretin geliştirilmesine dönük başlıklar ele alındı.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesinde oda ve borsaların önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Akıncı, "Tarım ve tarımsal gıda sanayi, hem ülkemiz hem de Mısır açısından stratejik alanlar arasında yer alıyor. İmzalanan bu protokollerle yalnızca kurumlar arasında değil, üretici ve sanayicilerimiz arasında da yeni iş birliklerinin önü açılıyor. Oda-borsalar arası uluslararası iş birlikleri, sahadaki reel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor" dedi.

Bu tür platformların Gaziantep'in üretim gücünü ve ticari potansiyelini uluslararası pazarlara taşımak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Akıncı, "Amacımız üyelerimize yeni pazar kapıları açmak, karşılıklı ticareti geliştirmek ve sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmak. Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP