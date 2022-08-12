Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu - Son Dakika
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Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu

12.08.2022 11:38

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'nı sağlayan ve en büyük 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü, sıcaklıklar nedeniyle çoğalan algler ve bakterilerin istilasına uğradı. Pespembe renge dönen göl hakkında konuşan Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Bu rengi veren 'Artemia Salina' adını verdiğimiz tuzcul bir omurgasız. Bu renklenme aynı zamanda flamingoların da besini olduğu için, onların kanatlarındaki rengi de etkiliyor. Flamingolar, renklerini Tuz Gölü'nden alıyor" ifadelerini kullandı.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Tuz Gölü, aynı zamanda 'flamingo cenneti' olarak biliniyor. Çoğunlukla flamingoların konaklayıp, kuluçkaladığı gölde; algler, sıcaklığın ve tuzluluk oranının arttığı yaz aylarında kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek, kendilerini güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyor.

BAKTERİLER NEDEN OLUYOR

Yine bu dönemde artan bakteriler nedeniyle göl, pembe ya da kırmızı renge dönüyor. Pespembe rengi ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken göl, sıcaklıkların azalıp, yağışlı havaların başlamasıyla da eski haline geri dönüyor.

TUZ GÖLÜ, PESPEMBE

"FLAMİNGOLAR, RENKLERİNİ TUZ GÖLÜ'NDEN ALIYOR"

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü zaman içerisinde pembemsi veya kırmızımsı renklere bürünüyor. Bu rengi verense 'Artemia Salina' adını verdiğimiz tuzcul bir omurgasız. Bu renklenme aynı zamanda flamingoların da besini olduğu için, onların kanatlarındaki rengi de etkiliyor. Flamingolar, Tuz Gölü'ndeki küçük omurgasızlar ile böcek ve yosunlarla besleniyor. Beslendiği 'karoten' dediğimiz madde ne kadar fazlaysa; kuşun renklenmesi de o kadar fazla oluyor. Flamingolar, renklerini Tuz Gölü'nden alıyor" dedi.

TUZ GÖLÜ, PESPEMBE

"OLDUKÇA GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ"

Tuz Gölü'nü ziyaret eden Tamer Efe Çar, Ankara'dan Mersin'e seyahat ediyorduk. Buranın, kalabalık olduğunu gördük. Pembeleşmeye bugün, ilk defa denk geldik. Buradaki arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, belli dönemlerde Tuz Gölü'nün pembeleştiğini söylediler. Bu doğal güzelliğe şahit olduk. Oldukça güzel bir görüntü. Büyükşehirlerden sıkılan, aktivite arayanlar mutlaka burayı görsün. Belli dönemlerde oluşan pembeliği kaçırmasınlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Aksaray Üniversitesi, Tuz Gölü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu - Son Dakika

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